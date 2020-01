Kallon pensa ancora all'Inter: "Se sei stato nerazzurro lo rimarrai per sempre"

All'Inter per un triennio e idolo per diverse tifoserie d'Italia, l'ex calciatore sierraleonese ha parlato dell'emozione in nerazzurro.

E' il giocatore più importante nella storia della Sierra Leone, conosciutissimo sopratutto in per il decennio passato in Serie tra gli anni '90 e il 2000. Mohamed Kallon ha giocato sopratutto per la salvezza, ma ha anche fatto parte dell' per tre annate, compreso il triste e noto 2001/2002.

Nonostante abbia giocato anche per Vicenza, , e Reggina, rimanendo nel cuore dei suoi tifosi sia per le reti in B che in A, Kallon è probabilmente maggiormente legato all'Inter in virtù del triennio passato a Milano prima di approdare in diversi campionati europei, asiatici e africani.

Ora Kallon allena la Nazionale Under 17 della Sierra Leone, dopo essersi ritirato nel 2016 a aver acquistato il Sierra Ficherie per cambiare denominazione, chiamandola con il proprio nome. Questa, dai colori sociali bianco e verde, nata in quel di Freetown, è rinata nel 2002, per poi vincere il campionato nel 2007.

Intervistato dall'Inter per il Matchday program della gara contro l' , Kallon si è ritrovato ad essere nostalgico:

"Se sei stato un giocatore dell’Inter lo rimarrai per sempre: l’Inter è qualcosa di più di un club".

Kallon era approdato all'Inter nel 1995, ma solamente nel 2001 giocherà in prima squadra dopo una serie di prestiti: