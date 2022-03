Kalinic torna a segnare con l'Hajduk Spalato: primo goal dopo il ritorno in Croazia

Nikola Kalinic torna al goal. Al quarto tentativo, l'attaccante croato classe 1988 ha realizzato la sua prima rete con la maglia dell'Hajduk Spalato dopo l'addio al Verona e il ritorno in Croazia, nel club in cui è cresciuto e con cui ha esordito in prima squadra all'età di 18 anni.

Kalinic ha realizzato la rete del momentaneo vantaggio dell'Hajduk a Pola, sul campo dell'Istra 1961. Un goal che non è bastato alla formazione di Spalato per portare a casa l'intera posta in palio nel match valido per la 26esima giornata del campionato croato.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo l'1-0 siglato al 30' dell'ex - tra le altre - Fiorentina, Milan e Roma, nella ripresa è arrivato il pari dell'Istra 1961 firmato da Drena Beljo. Un pari che fa scivolare l'Hajduk Spalato a 5 punti dalle capoliste Dinamo Zagabria e Osijek, con la squadra di Zagabria che deve recuperare il match proprio contro Kalinic e compagni ed è potenzialmente al primo posto solitario.

Dopo aver totalizzato 4 goal e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia in questa stagione, Kalinic ha risolto il contratto che lo legava al Verona lo scorso 7 febbraio per tornare a casa, in Croazia, e vestire nuovamente la maglia dell'Hajduk a 13 anni di distanza dall'addio. Alla quarta presenza, l'ex attaccante degli scaligeri è riuscito a realizzare la prima rete dopo il suo ritorno in patria.

Una carriera da giramondo tra Inghilterra (Blackburn), Ucraina (Dnipro), Spagna (Atletico Madrid) e, soprattutto, tanta Italia con le maglie di Fiorentina, Milan, Roma e Verona. Il 34enne ha collezionato 44 goal e 15 assist in 147 presenze in Serie A, prima di salutare il Belpaese e tornare in Dalmazia per difendere i colori del club in cui ha realizzato il suo sogno e iniziato il lungo percorso in giro per il mondo.