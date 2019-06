Kalas lascia il Chelsea dopo 9 anni: 4 presenze con i 'Blues' e 6 prestiti

Tomas Kalas, classe 1993, lascia il Chelsea dopo 9 anni: è arrivato nel 2010, ha collezionato 4 presenze e 6 prestiti. Andrà al Bristol City.

Dopo 9 anni, tantissimi prestiti e pochissime presenze, Tomas Kalas lascerà definitivamente il per passare al . Il centrale ceco è arrivato ai 'Blues' nel 2011, ma non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio e ha girato l'Europa in prestito.

Il difensore è il più 'anziano' della rosa a vestire la maglia dei Blues: nessun altro è arrivato prima di lui. Kalas è anche l'unico giocatore attualmente di proprietà del Chelsea ad aver avuto Frankie Lampard, prossimo allenatore, come compagno in campo.

Il classe 1993 però non si riunirà con lo storico centrocampista e futuro tecnico: secondo 'Goal' il Bristol City, dopo l'anno scorso in prestito, ha deciso di acquistarlo e puntare su di lui per la promozione.

Kalas, nonostante sia arrivato nell'estate del 2010, ha esordito in prima squadra da titolare soltanto nel 2014, e non in una partita qualsiasi: è stato infatti al centro della difesa nel famoso -Chelsea 0-2 della scivolata di Gerrard, che ha fatto perdere il titolo ai 'Reds' in favore del City.

I primi minuti in campo li aveva invece ottenuti nell'ottobre del 2013, in un match contro l' di EFL Cup.

Negli anni Kalas ha vestito le maglie di Sigma Olomuc (club in cui è cresciuto), Colonia, Vitesse, , e Bristol City, club che lo comprerà per oltre 6 milioni di euro e ne farà il giocatore più pagato della rosa.