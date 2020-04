Kakà sceglie Messi: "Cristiano Ronaldo è una macchina, Leo un genio"

Cristiano Ronaldo o Messi, Messi o Cristiano Ronaldo? Il dibattito resta apertissimo e lo sarà ancora per parecchio tempo. La risposta di Ricardo Kakà però sembra destinata a fare discutere.

L'ex campione brasiliano di e , che ha giocato con Cristiano Ronaldo proprio in , durante un live Instagram per il canale FIFA.

Una scelta che Kakà ha motivato provando a spiegare la differenza tra Messi e CR7.

"Messi è un genio, un vero talento. Il modo in cui gioca è incredibile. Ronaldo è una macchina. Non è solo forte e veloce ma anche ha una forte mentalità. Vuole sempre vincere e giocare, per essere il migliore”.