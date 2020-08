Kakà non ci sa fare con i pronostici: "Passeranno Real e Juve"

Kakà non ha portato sicuramente bene a Real e Juventus. Su Twitter, a domanda specifica del profilo della Champions, il brasiliano sbaglia tutto...

Il ritorno della è stato segnato dalle sfide - e - . Due partite che, stando a quanto annunciato da Kakà a poche ore dai match di ritorno, dovevano vedere il passaggio ai quarti di Real e Juventus.

L'ex stella del MIlan su Twitter ha pronosticato pubblicamente infatti i nomi di Real e Juventus, come qualificate per i quarti di finale. Nonostante entrambe le squadre venissero da un punteggio negativo nelle gare di andata.

Ebbene, zero su due per Kakà, che evidentemente se la cava meglio con il pallone tra i piedi che sul campo dei pronostici.

Il brasiliana si aspettava due rimonte che in realtà non sono avvenute: alla non è bastato vincere, mentre il Real Madrid ha perso nuovamente con lo stesso punteggio dell'andata.