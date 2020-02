Kakà incorona Firmino e Suarez: "Gli attaccanti più forti al mondo"

E’ stato uno dei migliori giocatori al mondo e nel corso della sua carriera ha giocato con alcuni tra i migliori attaccanti della sua epoca. Kakà oggi ha appeso gli scarpini al chiodo, ma ovviamente continua a seguire con interesse il calcio.

L’ex fuoriclasse del , in un’intervista rilasciata a Sky Sports, ha parlato dei campioni che calcano oggi i palcoscenici più importanti ed ha svelato quali sono secondo lui i due attaccanti più forti del momento.

“Secondo me in questo momento sono Suarez e Firmino i due attaccanti più forti al mondo. Firmino non è uno di quei giocatori che stazione sempre in area, torna, prende palla e crea gioco. E’ bello vedere un brasiliano avere così tanto successo in Premier League”.