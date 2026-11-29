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Dopo l'esperienza poco fortunata in Italia, dove ha vestito anche la maglia del Frosinone, Kaio Jorge è tornato in Brasile e sta segnando a raffica. L'attaccante apre ad un nuovo trasferimento.

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Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002, in Italia ha vestito la maglia della Juventus fra il 2021 e il 2023, totalizzando 11 presenze in prima squadra e 2 presenze (e un goal) con la Next Gen. Nel 2022-23 giocò in prestito al Frosinone, giocando 23 partite e realizzando 3 goal, per poi essere ceduto a titolo definitivo al Cruzeiro per 7,2 milioni di euro.

Con il Cruzeiro, Kaio Jorge ha giocato 95 partite, segnando 45 goal e riproponendosi anche in chiave mercato per un eventuale ritorno in Europa. Fra le varie voci, nelle scorse settimane, era spuntata anche l'ipotesi Bayern Monaco.

L'attaccante fa il punto della sua situazione, quando gli manca ancora una partita di campionato da giocare con il Cruzeiro, nella 38esima e ultima giornata del Brasileirao, con la sua squadra già aritmeticamente certa del terzo posto, alle spalle di Flamengo e Palmeiras.

"E' normale che arrivino offerte dall'Europa per me - dichiara Kaio Jorge, come riporta TuttoJuve.com -. Dobbiamo aspettare che finisca quest'anno. Non sappiamo ancora come andrà. Lasciamo tutto nelle mani della dirigenza, che indicherà il percorso migliore per i giocatori. È normale che arrivino delle offerte. Quando un calciatore giovane si mette in mostra per due stagioni consecutive ad alto livello e segnando gol, è ovvio che attiri l'attenzione dei club europei, ma io sono molto tranquillo: ho un contratto fino al 2030. Pedrinho conosce il mio desiderio".

Kaio Jorge, autore di 15 goal in questo campionato che si sta per concludere, aggiunge: "Vorrei restare, ma una cessione può essere vantaggiosa per il club.- Il mio desiderio è restare nel club e lo sanno tutti, ma solo se sarà un bene per la società. A volte non posso decidere io: a volte il giocatore vorrebbe rimanere, ma una cessione può rivelarsi vantaggiosa per il club".