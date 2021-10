Kaio Jorge sbaglia e rimedia: rigore fallito e goal con la Juventus U23

Un pomeriggio in chiaroscuro per Kaio Jorge, che con la Juventus U23 prima sbaglia il rigore e poi si fa perdonare con la rete del momentaneo 1-1.

Prima fallisce il calcio di rigore, poi si fa perdonare con la rete in avvio di ripresa del momentaneo 1-1. Pomeriggio a due facce per Kaio Jorge, attaccante brasiliano della Juventus. Il classe 2002, arrivato in estate dal Santos, non è partito alla volta di San Pietroburgo con la squadra di Allegri e oggi è stato aggregato alla formazione Under 23 di Zauli, impegnata sul campo dell'Albinoleffe nel turno infrasettimanale del Girone A di Lega Pro.

Non inserito nella lista UEFA per la Champions League, e dunque indisponibile in occasione della gara del terzo turno del Gruppo H di Champions League contro lo Zenit di questa sera, a Kaio Jorge è stata concessa l'opportunità di accumulare minutaggio con l'Under 23, dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto alcune settimane lontano dal campo.

Nella sfida disputata a Gorgonzola, Kaio Jorge, in campo per 88 minuti prima di lasciare il posto a Stramaccioni, si è reso protagonista in due momenti chiave della gara.

Al 27' del primo tempo, la conclusione del brasiliano è stata respinta da Rossi, con Aké atterrato in area di rigore da Santarelli nel tentativo di tap-in. Il brasiliano classe 2002 si è presentato sul dischetto ma ha fallito la trasformazione dagli undici metri, con il portiere avversario che ha intuito la traiettoria e ha respinto il tiro.

In avvio di ripresa, Kaio Jorge si è fatto perdonare con la rete dell'1-1, rispondendo al vantaggio dell'Albinoleffe firmato da Marconi. Il brasiliano si fa trovare al posto giusto nel momento giusto con il tocco decisivo sulla conclusione di Pecorino, ribattuta da Aké.

La gara tra l'Albinoleffe e la Juventus U23 è terminata sul risultato di 2-2, con i bianconeri di Zauli che hanno conquistato il terzo risultato utile di fila, salendo a quota 13 punti in classifica.