Kaiki racconta la storia dei baffi: "Li porto dai tempi del Cruzeiro, tutto grazie a Ronaldo il Fenomeno"

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Kaiki Bruno, terzino sinistro del Como arrivato in estate dal Cruzeiro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Ho fatto alcune riunioni con Fabregas prima di venire qui. Mi ha impressionato la sua idea di voler vincere sempre e la possibilità di poter crescere sotto la sua guida".

Il calcio del Como non lo si può capire appieno finché non ci si trova dentro di esso, spiega il brasiliano: "C'è concorrenza, sì, ma sana. Anche Alex Valle è un grande giocatore. Da quando sono arrivato, mi ha aiutato molto con i movimenti che richiede il mister, abbastanza diversi da quelli ai quali ero abituato. Siamo amici, penso che il Como abbia due grandi terzini".

L'intesa tutta brasiliana è con l'altro nuovo arrivato Yan Couto, che gioca dall'altra parte del campo: "La persona a cui sono più vicino è Yan, anche lui brasiliano. Questo mi ha dato una grossa mano". E l'obiettivo, ovviamente, è la Nazionale: "Ho sempre avuto il sogno di esordire con la Seleçao. Sto facendo un buon lavoro qui al Como e cerco di migliorare molto per poterci tornare presto".

Spassoso l'aneddoto sul tratto caratteristico del look di Kaiki, i baffi: "A cosa si devono? Una delle mie prime partite da professionista con il Cruzeiro, avevo 18 anni. Alla fine, è comparso nello spogliatoio il presidente, Ronaldo, e ha salutato tutti. Poi mi ha stretto la mano, mi ha guardato e mi ha detto che i baffi mi stavano bene. Da allora non li ho più tagliati".