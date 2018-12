Kai Havertz, il talento NxGn del Leverkusen si sta laureando con lode

Il 19enne tedesco è diventato in pochissimo tempo uno dei giovani più desiderati dalle big di tutta Europa.

Mentre giocatori del calibro di Jadon Sancho e Reiss Nelson stanno mostrando come la Bundesliga sia luogo ideale per far crescere i giovani provenienti dall'estero, altri, locali, si stanno mettendo in luce da diverso tempo. E non sono certo pochi.



Difficile trovare giocatori impressionanti come il prodigio del Leverkusen, Kai Havertz.



Nell'ottobre 2016, l'allora diciannovenne è diventato il debuttante della Bundesliga più giovane di sempre della squadra all'età di 17 anni e 126 giorni, e da allora ha dimostrato una notevole crescita. Attenzione però. Prima di tutto vengono gli studi, tanto che è stato costretto a saltare un match in Champions League contro l'Atletico Madrid perché la partita si scontrava con i suoi esami.

"Non ho mai visto un giocatore così completo alla sua età" ha dichiarato il capitano del club Lars Bender."Ciò che porta in campo in termini di gioco, tecnica e mentalità è enorme" ha aggiunto il nazionale tedesco e compagno di classe al Leverkusen Julian Brandt. "È così talentuoso che ha tutto per diventare una star mondiale".Ha collezionato ben quattro reti nelle prime 15 presenze in campionato della sua carriera, ma il regista dal passaggio intelligente a cui piace lavorare tra le linee è diventato più noto per aver creato reti che per averle segnate.Havertz ha inciso il suo nome nel libro dei record ancora una volta quando ha regalato a Karim Bellarabi il 50.000esimo goal della Bundesliga, per poi diventare il giocatore più veloce a fornire10 assist nella storia del campionato. Havertz è stato anche il più giovane giocatore a raggiungere 50 presenze nella massima serie tedesca.Il centrocampista di Aquisgrana ha come idolo Mesut Ozil: "È sempre stato un giocatore che ho seguito e amato" ha detto Haverz a Spox. "Mesut Ozil è un giocatore davvero eccezionale, che ha fatto molto per la Nazionale e i suoi club".

In campo con la Germania per la prima volta quest'anno, Havertz sta facendo molto anche per il suo club. Prima del periodo natalizio, nessun giocatore ha raggiunto più di 16 presenze in campionato per il Leverkusen in questo periodo e solo Kevin Volland (5) ha migliorato il dato dei goal del giovane (4).Ha effettuato 1,6 club dribbling per gara e ha una media di 0,7 passaggi chiave per match. Havertz però rimane umile: "Sono sempre stato cresciuto a tenere i piedi per terra" ha detto."Ho imparato dai miei genitori che l'arroganza non è una qualità desiderabile, perché un calciatore dovrebbe essere diverso dagli altri?"Kai Havertz, però, è diverso. Straordinario talento che pian piano verrà scoperto da tuttti.