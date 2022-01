Kagawa riparte dal Belgio: il giapponese ex United e Dortmund firma per il Sint-Truiden

Una nuova sfida, nella fase finale di una carriera di tutto rispetto. Shinji Kagawa, eserto centrocampista giapponese, ha deciso di mettere la sua personale bandierina anche in Belgio andando a giocare per il Sint-Truiden.

Un colpo molto importante per il club, annunciato attraverso i propri canali social con anche le prime dichiarazioni nel suo nuovo acquisto.

"Ciao tifosi del Sint-Truiden, sono Shinji Kagawa e non vedo l'ora di giocare per voi".

Per Kagawa questa è l'ennesima tappa di una lunga e decorata carriera. Il giapponese ha infatti vestito tra le altre le maglie di Borussia Dortmund e Manchester United, conquistando per due volte la Bundesliga e in una circostanza la Premier League.

Un giocatore che ha fatto dell'umiltà la sua cifra stilistica principale, non avendo paura di ripartire da un campionato non tra i top europei come quello belga. Come quando, appena arrivato allo United, rifiutò di vestire la numero 7 lasciata da Cristiano Ronaldo ritenendo tale responsabilità troppo pesante per le sue possibilità.