Kabasele a difesa di Lukaku: "Curva dell'Inter? Non è bello essere trattati come animali"

Il difensore Christian Kabasele interviene a favore di Romelu Lukaku, criticando le affermazioni sul razzismo della curva dell'Inter nel comunicato.

Dopo gli ululati razzisti di , all'indirizzo di Romeli Lukaku, Christian Kabasele, difensore del , interviene in difesa del compagno di nazionale.

In particolare, il classe 1991 fa riferimento al contenuto del comunicato stampa della curva nerazzurra, che cercava di spiegare come in il razzismo non fosse un problema e la gente cercasse semplicemente di innervosire l'avversario.

"Quello che dicono i tifosi dell' sul razzismo semplicemente non lo capiscono. Per loro è un modo per distrarre l'avversario, ma non è giusto ululare ed è una cosa seria. Essere trattati da animali fa davvero tanto male."

Il dibattito sulle azioni da intraprendere dopo questo genere di atti resta quindi aperto, così come la domanda che da tempo ci si pone in maniera radicale: il razzismo è un problema da sradicare nei campi di oppure è l'ignoranza di alcuni individui a rovinare il nostro campionato?