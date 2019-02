Juventus, Zidane prende tempo col Chelsea: Zizou aspetta Agnelli

Zidane, ancora legato alla Juventus, prende tempo col Chelsea e aspetta di capire cosa farà Agnelli. E' il favorito per la successione di Allegri.

Il suo 'padre' calcistico Giovanni Galeone ne è sicuro: Champions o meno il futuro di Massimiliano Allegri sarà lontano dalla Juventus . Il tecnico livornese, dopo un quinquennio di successi, sarebbe pronto a chiudere l'esperienza torinese e provarne una nuova all'estero, possibilmente in Premier League.

Ad oggi d'altronde sono molte le panchine che ballano in giro per l'Europa: dal Chelsea al Real Madrid, dal Manchester United al Manchester City, passando per Liverpool, Tottenham e PSG.

La Juventus comunque non si farà trovare impreparata in caso di addio ad Allegri e tra le alternative il nome in pole resta quello di Zinedine Zidane , tanto che il francese secondo 'Tuttosport' avrebbe preso tempo col Chelsea per aspettare proprio una chiamata da Torino.

Il rapporto tra Zidane e Agnelli d'altronde resta ottimo, inoltre Zizou alla Juventus ritroverebbe Cristiano Ronaldo e magari potrebbe portarsi dietro dal Real anche Isco e Marcelo.

L'arrivo dell'ex tecnico dei Blancos inoltre certificherebbe ancora di più l'ossessione Champions della Juventus e iscriverebbe la Vecchia Signora tra le grandi favorite della prossima edizione.

Se le cose con Zidane non dovessero andare per il verso giusto a prendere il posto di Allegri potrebbe invece essere un altro francese, anche lui grande ex bianconero prima da giocatore e poi da tecnico: Didier Deschamps.

Al momento invece sembrano solo poco più che suggestioni i nomi di Jurgen Klopp e Pep Guardiola.