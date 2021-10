La Juventus sfida lo Zenit nella quarta giornata del Girone H di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

JUVENTUS-ZENIT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Un ultimo passo per assicurarsi il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della Champions League . La Juventus , dopo aver inanellato tre vittorie consecutive nel torneo, è ora pronta ad affrontare il suo primo vero bivio stagionale: quello che le mette di fronte lo Zenit , la possibilità di garantirsi l’approdo agli ottavi di finale con due giornate di anticipo e di ipotecare il primo posto nel Gruppo H .

Gli uomini di Massimiliano Allegri, che in campionato sono incappati in due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona , si presentano alla sfida dopo aver espugnato il campo del Malmö all’esordio con un netto 3-0 (reti di Alex Sandro, Dybala e Morata), aver battuto 1-0 in casa il Chelsea (decisivo un goal di Federico Chiesa) ed essersi imposti per 1-0 a San Pietroburgo grazie ad una rete siglata da Dejan Kulusevski nei minuti finali della contesa.

Anche lo Zenit si trova di fronte ad un bivio: un’eventuale sconfitta potrebbe voler dire vedere già compromesso il cammino nella massima competizione continentale. Gli uomini di Sergej Semak hanno infatti messo in cascina tre soli punti nelle prime tre uscite nel torneo, frutto delle sconfitte con Chelsea e appunto Juventus e di un’unica affermazione (quella interna per 4-0 contro il Malmö).

La classifica del Gruppo H quindi al momento recita : Juventus 9 punti, Chelsea 6, Zenit 3 e Malmö 0.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero quattro tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride ai bianconeri in virtù delle due vittorie ottenute a fronte di un pareggio.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Zenit, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-ZENIT

Juventus-Zenit , sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, si disputerà martedì 2 novembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio della contesa è stato programmato alle ore 21,00.

La sfida che vedrà protagoniste Juventus e Zenit sarà trasmessa in diretta tv da Sky ed i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match sarà inoltre visibile in chiaro su Canale 5 (canali 5 e 505 HD del digitale terrestre), poiché trasmessa anche da Mediaset .

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky ha affidato la telecronaca di J uventus-Zenit a Maurizio Compagnoni , mentre il commento tecnico sarà di Giancarlo Marocchi .

Non sono state invece ancora rese note le voci scelte da Mediaset per il racconto del match.

Juventus-Zenit sarà come di consueto trasmessa anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguirla su dispositivi mobili come smartphone e tablet o ancora su pc e notebook, attraverso Sky Go . Sarà sufficiente quindi utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android o in alternativa collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

La sfida sarà inoltre visibile in diretta e in streaming gratuito su Mediaset Infinity .

C’è un ulteriore modo per non perdersi un solo istante di Juventus-Zenit : la diretta testuale proposta da Goal . Vi accompagneremo fino al fischio iniziale fornendovi tutte le notizie relative al match e successivamente vi racconteremo tutte le fasi decisive, le azioni e gli eventi fino al triplice fischio finale.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2 nel quale si dovrebbe rivedere De Ligt al centro della difesa, nonostante qualche fastidio patito negli ultimi giorni. Chiavi del centrocampo affidate a Locatelli, con McKennie interno e Cuadrado e Rabiot chiamati a spingere sugli esterni. In attacco potrebbe toccare a Dybala e Morata.

Sergej Semak disegnerà il suo Zenit con un 3-4-2-1 nel quale Barrios, Chistyakov e Rakitskiy dovrebbero andare a completare il pacchetto difensivo davanti a Kritsyuk. In attacco Azmoun dovrebbe agire da punta centrale supportata da Malcom e Claudinho.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.