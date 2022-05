Juventus Women-Sassuolo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus Women-Sassuolo

• Data: sabato 14 maggio 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: Juventus TV (visibile su DAZN), TIMVISION

• Streaming: DAZN, TIMVISION

Matchpoint per la Juventus Women di Joe Montemurro, a caccia dello Scudetto. Le bianconere ospitano allo Juventus Training Centre di Vinovo il Sassuolo nella gara che potrebbe assegnare il titolo e spegnere definitivamente le speranze della Roma, impegnata contro la Sampdoria e obbligata a vincere e sperare in un doppio passo falso delle rivali.

Reduce dal roboante successo per 5-1 sulla Lazio, la Juventus Women è in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla Roma a due turni dal termine: contro il Sassuolo basterà un punto per vincere lo scudetto. Le ragazze di Montemurro dovranno, però, fare i conti con le emiliane, quarte in classifica e tra le sorprese di questa stagione.

Intanto sale la febbre scudetto in casa bianconera: come comunicato dalla società, i biglietti per il match casalingo contro il Sassuolo sono già terminati. Un dato che testimonia la voglia del pubblico bianconero di sostenere le giocatrici di Montemurro in una gara che può regalare la vittoria del tricolore.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus Women-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO

La sfida di campionato tra le formazioni femminili di Juventus e Sassuolo si giocherà sabato 14 maggio alle ore 14:30 presso lo 'Juventus Training Centre' di Vinovo.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO IN TV

Juventus Women-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Juventus TV, il canale tematico del club bianconero visibile su DAZN. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, collegare la propria tv ad una console come Xbox o PlayStation, ricorrere ad un TIMVISION BOX. Infine c'è la possibilità di utilizzare dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

L'alternativa è rappresentata dal TIMVISION BOX, con il quale si potrà seguire la sfida anche su su TIMVISION.

JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN, che ospita il canale tematico della società bianconera, si potrà seguire la partita tra Juventus Women e Sassuolo anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricando l'app su dispositivi mobili

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO

JUVENTUS (4-3-3): Aprile; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Cernoia, Staskova, Hurtig. All. Montemurro

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Santoro, Orsi, Filangieri, Lenzini; Mihasihi, Tomaselli, Brignoli; Battelani; Monterubbiano, Pirone. All. Piovani