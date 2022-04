Juventus Women-Sampdoria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Sampdoria

Juventus Women-Sampdoria Data: 03-04-2022

03-04-2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Juventus TV (disponibile su DAZN), TIMVISION

Streaming: DAZN, TIMVISION

Le bianconere, eliminate dalla Champions League ai quarti di finale, corrono dirette verso lo scudetto con 5 punti di vantaggio sulla Roma quando mancano 4 giornate alla fine.

Tutto nelle mani della squadra di Montemurro, che è attesa da uno sprint finale per provare a centrare l'ennesimo titolo nazionale: dalla fondazione non ha mai perso.

Il sogno di qualificarsi alle semifinali di Champions si è spento dopo il 3-0 del ritorno in casa del Lione, riuscito a ribaltare il 2-1 dello Stadium. Un piccolo passo in avanti ma non completo: le bianconere non potranno giocare in casa la finalissima. Ora tutto sul campionato.

La Sampdoria ha ottenuto la salvezza nell'ultimo match contro il Napoli, ma è intenzionata a chiudere il campionato nella miglior posizione possibile.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus Women-Sampdoria dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO JUVENTUS WOMEN-SAMPDORIA

Juventus Women-Sampdoria si giocherà domenica 3 aprile 2022 alle ore 14.30. La gara si giocherà a Vinovo ed è valida per la 19ª giornata della Serie A 2021/22.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-SAMPDORIA IN TV

Come tutti i match della Juventus Women, la sfida con la Sampdoria sarà visibilel su Juventus TV, disponibile anche nel paccchetto sportivo dell'abbonamento DAZN. Bisognerà quindi munirsi di app su smart tv o PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure su Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Il match sarà disponibile anche su TIMVISION attraverso il TIMVISION BOX.

JUVENTUS WOMEN-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Juventus Women e Sampdoria sarà visibile su tutti i dispositivi mobili tramite l'app DAZN e via pc e notebook collegandosi all'app, oppure tramite il sito di TIMVISION.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-SAMPDORIA

JUVENTUS WOMEN (4-3-3) Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin, Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig, All. Montemurro

SAMPDORIA (4-3-1-2): Tampieri; Rizza, Pisani, Spinelli, Giordano; Seghir, Fallico, Conc; Battelani; Tarenzi, Martinez