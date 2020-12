Juventus women-Roma femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista della Serie A femminile affronta la Roma nel decimo turno di campionato: formazioni e diretta tv e streaming.

JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Women-

Data: 12 dicembre 2020

Orario: 12.30

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

Decima giornata del campionato femminile di . La Juventus Women, campione in carica del torneo, alla pari di Coppa e , affronta la , decisa a rialzarsi in classifica e provare a ribaltare una posizione senza sbocchi.

Se la Juventus è in fuga con 27 punti, a +5 sul che insegue il (la seconda piazza alla pari della prima dà diritto a giocare la finale per decidere il campione del campionato), la Roma è distante di 14 lunghezze, con soli 13 punti ottenuti fin qui.

Sulla carta una gara che vede la Juventus Women decisamente favorita, ma la Roma proverà a ribaltare il pronostico per dare una svolta al proprio torneo. Per i giallorossi distanza di sicurezza dalla zona calda, visto il +10 sul penultimo posto occupato dal Bari.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus Women-Roma femminile: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE

La gara del decimo turno tra Juventus Women e Roma femminile si giocherà sabato 12 dicembre 2020 alle ore 12:30. Appuntamento allo Juventus Training center di Vinovo.

Juventus Women-Roma Femminile sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

La visione in di Juventus Women-Roma Femminile sarà disponibile per i clienti Sky su Sky Go, servizio usufruibile attraverso l'applicazione utilizzabile su pc, smartphone e tablet.

L'altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma che consente di guardare i programmi Sky grazie all'abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Bacic; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Zamanian; Maria Alves, Girelli, Bonansea.

ROMA FEMMINILE (4-3-3): Ceasar; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Giugliano, Bernauer, Ciccotti; Bonfantini, Lazaro,, Serturini