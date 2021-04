Juventus Women-Roma femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Roma Femminile

Juventus Women-Roma Femminile Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Sky Sport Serie A

Sky Sport Serie A Streaming: Sky Go

Nella scorsa stagione la Coppa Italia femminile è stata annullata a causa del caos coronavirus, ora le squadre rimaste in gioco vogliono conquistare il trofeo al cielo italiano. Dopo il derby meneghino tra Inter e Milan nella prima semifinale di ritorno, è ora di Juventus contro Roma.

La Juventus è la squadra che sta maggiormente rivoluzionando il calcio femminile in Italia con vittorie sia in Serie A, sia in Coppa Italia: proprio le bianconere hanno vinto l'ultima finale disputata nel 2019, conquistando contro la Fiorentina la prima medaglia d'oro in tale competizione.

Nella gara d'andata giocata a Roma è stata la formazione capitolina ad avere la meglio sulla Juventus: in Piemonte si ripartirà dunque dal 2-1 dell'andata, in cui hanno trovato posto nel tabellino Serturini e Thomas per le giallorosse e Hurtig per quella bianconera.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE

La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2020/2021 tra Juventus Women e Roma femminile verrà disputata allo Juventus Training Center di Torino domenica 25 aprile 2021 alle ore 12:30. Zero tifosi in virtù delle restrizioni anti-coronavirus.

Juventus Women-Roma femminile, seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

Il match tra Juventus Women e Roma femminile sarà visibile in diretta streaming grazie a Sky Go , il servizio di streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'applicazione su pc, tablet o smartphone per poter seguire la sfida tra bianconere e nerazzurre.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Hurtig.

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro.