Juventus Women-Roma femminile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Roma femminile

Juventus Women-Roma femminile Data: 5 marzo 2022

5 marzo 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Juventus TV (visibile su DAZN ), LA7 e TIMVISION

Streaming: DAZN, LA7 e TIMVISION

Se la Serie A maschile ha in Napoli-Milan la sua sfida Scudetto, quella femminile può rispondere con Juventus-Roma, scontro tra le prime due della classe.

Le bianconere si trovano al primo posto in classifica con 40 punti e sono reduci dal ko contro l'Empoli che ha messo fine ad una striscia d'imbattibilità di 54 partite nel massimo campionato.

Le giallorosse seguono in seconda posizione a soli tre lunghezze e sono forti delle sei vittorie consecutive ottenute tra Serie A e Coppa Italia.

Particolarmente tirato il match d'andata: in vantaggio grazie a Di Guglielmo, la Roma si fece rimontare dalle reti di Rosucci e Staskova, quest'ultima nei minuti conclusivi.

In questa pagina troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Juventus Women-Roma femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE

Juventus Women-Roma femminile si giocherà sabato 5 marzo 2022 allo Juventus Training Center di Vinovo. Calcio d'inizio alle ore 14:30. L'arbitro sarà il signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE IN TV

La sfida tra Juventus Women e Roma femminile sarà trasmessa da Juventus TV, canale tematico bianconero visibile anche su DAZN: basterà scaricare l'app su smart tv o su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Attraverso il TIMVISION Box potrete seguire la partita in diretta su TIMVISION, mentre la trasmissione in chiaro è prevista sul canale LA7 (numero 7 del digitale terrestre).

JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

Data la trasmissione su Juventus TV, sarà possibile seguire Juventus Women-Roma femminile in streaming grazie all'app di DAZN, utilizzabile su dispositivi come tablet e smartphone; in alternativa basterà collegarsi da pc al sito e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Visione possibile anche collegandosi al sito di TIMVISION, oppure a quello di LA7 e scegliere la sezione LIVE.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Nilden; Caruso, Grosso, Rosucci; Cernoia, Girelli, Hurtig. All. Montemurro

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Soffia; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Lazaro. All. Spugna