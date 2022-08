Juventus Women-Racing dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le bianconere debuttano in Champions affrontando le lussemburghesi: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

JUVENTUS WOMEN-RACING: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Racing

Juventus Women-Racing Data: 18-08-2022

18-08-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Juventus TV (su DAZN ) in differita alle 22.30

Streaming: Juventus TV (su DAZN) in differita alle 22.30

La Juventus Women debutta in Champions League contro le lussemburghesi del Racing.

Dopo aver raggiunto il grande traguardo dei quarti di finale di Champions, la squadra di Joe Montemurro riprende il proprio percorso continentale, sfidando le campionesse di Lussemburgo in carica.

Come nella passata stagione, le bianconere inizieranno il loro cammino dalla Champions Path che rappresenta la prima fase del torneo.

In caso di successo, la formazione zebrata accederà al turno successivo dove sfiderà la vincente di Flora Tallinn-Qiryat Gat.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus Women-Racing: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-RACING

Juventus Women-Racing si giocherà giovedì 18 agosto 2022 allo Juventus Training Center di Vinovo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-WOMEN RACING IN TV

La partita della Juventus Women non verrà trasmessa in diretta, ma si potrà seguire in differita su Juventus TV, canale tematico del club bianconero presente su DAZN, a partire dalle ore 22.30. Per vederlo sarà sufficiente scaricare l'app su moderna smart tv oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

JUVENTUS WOMEN RACING IN DIRETTA STREAMING

Non è prevista, dunque, la diretta del match ma su DAZN sarà possibile accedere a Juventus TV per guardare la partita in differita anche in streaming, sempre a partire dalle 22.30. Si dovrà scaricare l'app su smartphone e tablet, o collegarsi al portale di riferimento tramite pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-RACING

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Rosucci, Pedersen; Bonansea, Girelli, Cernoia.