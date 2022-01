Juventus Women-Milan Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus Women-Milan Women

• Data: sabato 8 gennaio 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: Juventus Tv (visibile su DAZN), Milan Tv (visibile su DAZN), TIMVISION, LA7

• Streaming: DAZN, TIMVISION, LA7

Juventus e Milan si contendono il primo trofeo messo in palio dal calcio femminile in Italia in questa stagione. Le due compagini infatti si affronteranno nella finale che stabilirà quale delle due compagini potrà sollevare al cielo la Supercoppa Italiana.

La Juve si presenta all’appuntamento da campione in carica, visto che si è imposta nelle due ultime edizioni della competizione (sempre nel match decisivo contro la Fiorentina) e forte della sua quarta presenza consecutiva nella sfida che mette in palio il trofeo.

Le bianconere guidate da Joe Montemurro, che in campionato hanno ottenuto undici vittorie in altrettante partite (la Juve vince ininterrottamente in Serie A da febbraio 2020), si sono spinte fino alla finale del torneo dopo aver battuto in semifinale il Sassuolo ai calci di rigore.

Il Milan di Maurizio Ganz invece, si è guadagnato la possibilità di contendere la Supercoppa alla Juventus, battendo 2-1 la Roma in semifinale grazie alle reti di Thomas e Bergamaschi.

Le due squadra si sono affrontate per l’ultima volta lo scorso 12 dicembre in occasione di una partita valida per l’undicesimo turno di Serie A. Ad imporsi nell’occasione è stata la Juve per 5-2 con i goal di Staskova (doppietta per lei), Bonansea, Boattin e Hurtig.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulla partita: dall’orario a dove vederla in tv e streaming, passando per le formazioni.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN

La finale di Supercoppa Italiana 2021, Juventus Women-Milan Women, si disputerà sabato 8 gennaio 2021 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14,30.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN IN TV

Saranno diverse le opzioni per seguire la finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile.

Juventus Women-Milan Women verrà trasmessa in diretta su Juventus Tv e Milan Tv, canali tematici dedicati al club bianconero e rossonero e disponibili su

In questo caso la gara sarà quindi visibile per gli abbonati sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le tipologie di televisori collegabili ad un TIMVISION BOX, ad una console (Xbox o PlayStation), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Una seconda opzione è rappresentata da LA7. L’emittente trasmetterà infatti il match in chiaro con collegamento a partire dalle ore 14,00.

JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra Juventus e Milan anche in streaming e quindi attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora attraverso pc e notebook.

Le opzioni per farlo sono l’app o il sito ufficiale di DAZN, di TIMVISION o ancora il sito ufficiale di LA7.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte, Guagni. All. Ganz