Juventus Women-Milan Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus Women-Milan Women

• Data: domenica 12 dicembre 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Juventus Tv (visibile su DAZN), Milan Tv (visibile su DAZN), TIMVISION

• Streaming: DAZN, TIMVISION

La Juventus femminile cerca altri tre punti per consolidare il primo posto in classifica e compiere un ulteriore passo verso lo Scudetto. Dopo il successo ottenuto contro il Sassuolo, le bianconere hanno di fronte un’altra sfida.

Il Milan invece cerca riscatto dopo il pesante 3-0 subito nel derby contro l’Inter e vuole continuare a inseguire la seconda posizione utile per l’accesso alla Champions League femminile.

La squadra rossonera al momento è in quarta posizione a 22 punti, in coabitazione con la Roma, e punta al sorpasso sulle rivali.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulla partita: dall’orario a dove vederla in tv e streaming, passando per le formazioni.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN

La sfida tra Juventus e Milan femminile è in programma domenica 12 dicembre alle ore 15 allo Juventus Training Center di Vinovo.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN IN TV

Juventus Women-Milan Women verrà trasmessa in diretta su Juventus Tv e Milan Tv, canali tematici dedicati al club bianconero e rossonero e disponibili su DAZN. Servirà dunque un abbonamento attivo e una smart tv o un dispositivo come Amazon Firestick o Google Chromecast collegato alla tv. L’alternativa è rappresentata da TIMVISION: sarà necessario collegare la propria TV ad un TIMVISION BOX per assistere sul proprio apparecchio all’incontro.

JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Juventus e Milan di Serie A femminile si potrà guardare in streaming su DAZN e sul sito ufficiale di TIMVISION accessibile da pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-MILAN WOMEN

Malgrado l’impegno infrasettimanale di Champions League contro il Chelsea, Montemurro punta ancora una volta sulla formazione titolare. Largo dunque al solito 4-4-2 con Aprile tra i pali, Hyyrynen, Lenzini, Salvai e Nilden in difesa. In mezzo al campo Jungen Pedersen e Zamanian con Bonansea e Bonfantini sugli esterni e duo d’attacco composto da Hurtig e Girelli.

Il Milan risponde con il 3-4-1-2: Giuliani in porta, Arnadottir, Agard e Fusetti in difesa,Thrige, Adami, Grimshaw e Bergamaschi nella linea di metà campo. Thomas e Jane dietro Giacinti unica punta.

JUVENTUS (4-4-2): Aprile, Hyyrrynen, Lenzini, Salvai, Nilden; Bonfantini, Hungen Pedersen, Zamanian, Bonansea; Hurtig, Girelli. All.Montemurro

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Thrige, Adami, Grimshaw, Bergamaschi; Thomas, Jane; Giacinti. All.Ganz