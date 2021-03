Juventus Women-Milan Femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Le Juventus Women ospitano il Milan Femminile in una super sfida al vertice della classifica. Tutto sulla gara, formazioni e dove vederla.

JUVENTUS WOMEN-MILAN FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Milan Femminile

Juventus Women-Milan Femminile Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Milan Tv (disponibile anche su DAZN ), Sky

Milan Tv (disponibile anche su DAZN ), Streaming: Sky Go e DAZN

Sfida di altissima classifica nella Serie A Femminile. Nella 15ª giornata si incontrano la Juventus e il Milan , in una sfida tra prima e seconda classificata, tra due squadre destinate a giocarsi lo scudetto fino all'ultimo.

Guarda Juventus Women-Milan Femminile su DAZN

Le bianconere hanno fin qui fatto percorso netto: 14 vittorie su 14 partite giocate, con 43 goal segnati e 7 goal subiti. Il Milan, subito dietro, le ha vinte tutte tranne una: lo sconrto diretto, ovviamente, perso 0-1 con goal di Girelli.

La Juventus viene da tre titoli consecutivi vinti nelle prime tre stagioni ed ora punta alla quarta vittoria consecutiva. La squadra di Ganz dovrà evitare la sconfitta per tenere ancora viva la corsa.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Juventus Women-Milan Femminile: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS WOMEN-MILAN FEMMINILE

Juventus Women-Milan Femminile si disputerà domenica 7 marzo 2021 con calcio d'inizio alle ore 12.30. Sede del match lo Juventus Center di Vinovo.

La sfida tra Juventus Women e Milan Femminile sarà trasmessa in diretta tv da DAZN , attraverso una smart tv, oppure collegando una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà trasmesso anche su Sky : canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale).

Per seguire il match in streaming su DAZN bisognerà collegarsi al sito da pc o notebook, oppure scaricare l'app su tablet oppure sul smartphone, per poi selezionare Milan TV in palinsesto.

Juventus Women-Milan Femminile potrà essere seguita anche attraverso Sky Go , il servizio che Sky mette a disposizione di tutti i propri abbonati, fruibile attraverso il download dell'app dedicata.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamasch, Grimshaw, Hasegawa, Rask, Rizza; Giacinti, Dowie.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Rosucci; Bonansea, Girelli, Alves.