Juventus Women-Lione dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le bianconere alla prova più dura, sfida al Lione regina assoluta della Champions League: formazioni e diretta tv e streaming.

JUVENTUS WOMEN-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Women-

Women- Data: 9 dicembre 2020

9 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Ai sedicesimi di finale della femminile la gara più dura per la Juventus Women. Le bianconere, infatti, se la vedranno con il Lione, assoluto dominatore della competizione: le francesi, infatti, vengono da cinque successi consecutivi, con sette coppe conquistate nell'ultimo decennio.

Una gara proibitiva sulla carta per la Juventus, che proverà a fare la storia in virtù di una continua ascesa verso posizioni importanti anche fuori dall' , dove da qualche anno è la squadra numero uno nella femminile, con Supercoppa, e campionato vinti nell'ultima edizione.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus Women-Lione: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-LIONE

La gara tra la Juventus Women e il Lione Campione in carica della Champions League femminile si giocherà mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 15 allo Juventus Training Center di Vinovo.

Juventus Women-Lione sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La visione in di Juventus Women-Lione sarà disponibile per i clienti Sky su Sky Go, servizio usufruibile attraverso l'applicazione utilizzabile su pc, smartphone e tablet.

L'altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma che consente di guardare i programmi Sky grazie all'abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire la sfida tra Juventus Women e Lione anche in diretta su Goal. Collegandovi già dalle ore precedenti il match, potrete leggere aggiornamenti ini tempo reale sulla partita. VI accompagneremo poi fino al fischio finale raccontandovi le azioni salienti.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Salvai, Gama, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Cernoia, Girelli, Bonansea.

LIONE (4-4-2): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Cascarino, Kumagai, Maroszan, Majri; Le Sommer, Parris.