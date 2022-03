Juventus Women-Inter Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-INTER WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Inter Women

Data: 27-03-2022

Orario: 13.30

Canale tv: Juventus TV (disponibile su DAZN), Inter TV (disponibile su DAZN), La7, TIMVISION

Streaming: DAZN, La7D, TIMVISION

La Juventus Women ospita l'Inter nel 18° turno di Serie A.

Dopo lo strepitoso successo in Champions contro il Lione, le bianconere puntano a consolidare il primato in campionato che vede la formazione di Joe Montemurro a +5 sulla Roma prima inseguitrice. Nell'ultima giornata, la Juve ha espugnato il campo del Napoli vincendo 2-0 in terra campana grazie alle reti di Hurtig e Caruso.

Il prossimo ostacolo tra i confini nazionali è rappresentato dall'Inter della ex allenatrice juventina Rita Guarino. Le nerazzurre sono la quinta forza del torneo e nell'ultima giornata il successo per 4-3 contro la Sampdoria, ha interrotto un loop di tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale ai quarti di finale della Coppa nazionale che hanno visto la Juve accedere alle semifnali. In campionato, invece, la gara d'andata si è chiusa sul 2-1 per le zebrate: vantaggio di Bonansea, pareggio di Nchout e sigillo finale di Staskova.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus Women-Inter Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-INTER WOMEN

Juventus Women-Inter Women si giocherà domenica 27 marzo 2022 allo Juventus Training Center di Vinovo. Calcio d'inizio alle ore 13.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-INTER WOMEN IN TV

La sfida tra Juventus Women e Inter Women verrà trasmessa da Juventus TV e Inter TV, rispettivi canali tematici del club, disponibile anche su DAZN: agli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o su console di gioco come PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Tramite il TIMVISION BOX sarà possibile assistere alla diretta su TIMVISION, mentre la trasmissione in chiaro è prevista sul canale LA7D (numero 29 del digitale terrestre).

JUVENTUS WOMEN-INTER WOMEN IN DIRETTA STREAMING

La presenza di Juventus TV e Inter TV su DAZN, consentirà di seguire il match in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Juventus Women-Inter Women si potrà seguire anche sul sito di TIMVISION, oppure collegandosi a quello di LA7 prima di effettuare l'accesso alla sezione live.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-INTER WOMEN

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf Skovsen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Junge-Pedersen, Grosso; Hurtig, Girelli, Cernoia. All. Montemurro.

INTER WOMEN (4-3-3): Durante; Sonstevold, Sousa, Alborghetti, Landstrom; Csiszar, Simonetti, Karchouni; Bonetti, Nchout, Marinelli. All. Guarino.