Juventus Women-Inter Femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Storica sfida tra Juventus Women e Inter Femminile a Vinovo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Una sfida storica del calcio maschile da quest'anno è anche al femminile. Women- Femminile è la partita più sentita ed attesa della 15ª giornata di .

Le bianconere guidano la classifica e cercano il tris di vittorie. Hanno 6 punti in più di e , che inseguono, mentre l'Inter, alla prima storica stagione nella massima serie femminile, è soltanto a 18 punti dopo le prime 14 partite.

JUVENTUS WOMEN-INTER FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Inter Femminile

Juventus Women-Inter Femminile Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO JUVENTUS WOMEN-INTER FEMMINILE

Juventus Women-Inter Femminile si giocherà domenica 16 febbraio alle ore 12.30 allo stadio di Vinovo. Ci sarà tutto esaurito per una storica sfida che si gioca solo per la seconda volta al femminile. All'andata hanno vinto le bianconere 0-3 con i goal di Girelli, Rosucci e Cernoia.

La sfida tra Juventus Women e Inter Femminile sarà visibile su Sky: gli abbonati potranno assistere al match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale).

Juventus Women-Inter Femminile si potrà seguire anche in , grazie a SkyGo, il servizio di streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'applicazione su pc, tablet o smartphone per poter seguire la sfida tra bianconere e nerazzurre.

JUVENTUS WOMEN (4-2-3-1): ​Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Galli; Cernoia, Rosucci, Bonansea; Girelli.

INTER FEMMINILE (4-4-2): Aprile; D’Adda, Debever, Auvinen, Bartoňová; Marinelli, Brustia, Alborghetti, Pandini; Terenzi, Baresi.