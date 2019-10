Juventus Women-Fiorentina Women dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Juventus e FIorentina si sfidano per la Supercoppa Italiana 2019: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

E' arrivato il momento per uno degli appuntamenti più importanti del calcio femminile nel 2019.si sfideranno ancora una volta per la . Le grandi protagonista di , si contendono il primo trofeo stagionale. Bis del 2018.

Un anno fa, infatti, Juventus e Fiorentina si affrontarono a La , con le viola che riuscirono a conquistare per la prima volta la Supercoppa Italiana. Allora decise Mauro nella seconda frazione: 1-0 e successo dopo la finale persa l'anno precedente.

La Juventus, Campione in carica di Serie A e Coppa femminile, spera di poter ottenere il titolo per la prima volta, così da mettere in bacheca il quarto trofeo della sua brevissima storia.

JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Fiorentina Women

Juventus Women-Fiorentina Women Data: 27 ottobre 2019

27 ottobre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming:​ Sky Go

​ORARIO JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA WOMEN

La Supercoppa Italiana tra Juventus Women e Fiorentina Women si giocherà alle 12:30 di domenica 27 ottobre 2019: appuntamento allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA WOMEN IN TV

Juventus Women-Fiorentina Women non avrà una trasmissione in chiaro, ma sarà disponibile su Sky. La Supercoppa Italiana verrà trasmessa in tv precisamente su Sky Sport Serie A, al canale 202.

JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA WOMEN IN DIRETTA STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA WOMEN

La gara tra Juventus e Fiorentina che assegnerà la Supercoppa Italiana femminile 2019 sarà disponibile ovviamente anche in : scaricando l'app Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto, si potrà assistere al match su tablet, pc o smartphone. In alternativa potrà essere utilizzato anche Now Tv , servizio Sky che porta i migliori eventi in streaming live e on demand.

Rita Guarino punta sulla formazione-tipo della sua Juventus, con i punti-chiave Giuliani, Gama, Cernoia, Rosucci e Girelili in campo dal primo minuto. Per la Fiorentina l'opzione più probabile è quella di un chiuso 5-3-2 con Guagni e Philtjens a tutta fascia; Bonetti in appoggio di Thogersen per la fase offensiva.

JUVENTUS (4-2-3-1): Giuliani; Sikora, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Galli; Cernoia, Rosucci, Aluko; Girelli.

FIORENTINA (5-3-2): Ohrstrom; Guagni, Arnth, Agard, Tortelli, Philtjens; Adami, Parisi, Breitner; Bonetti, Thogersen.