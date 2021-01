Juventus women-Fiorentina femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus Women e Fiorentina femminile si affrontano nella finale della Supercoppa Italiana: formazioni, diretta tv e streaming.

JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Women- femminile

Women- femminile Data: 10 gennaio 2021

10 gennaio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Primo trofeo stagionale in palio nel calcio femminile, a contenderselo ancora una volta saranno la Juventus Women e la Fiorentina, grandi protagoniste anche negli ultimi anni.

Le due squadre infatti si affronteranno nella finale della dopo aver superato nella Final Four rispettivamente e .

Le bianconere hanno battuto 2-1 le giallorosse ai tempi supplementari. Stesso risultato, ma nei tempi regolamentari, che ha permesso alla Fiorentina di superare le rossonere.

Nel 2019 a vincere il trofeo era stata la Juventus Women battendo in finale sempre la Fiorentina per 2-0, stessa finale anche del 2018 quando a spuntarla però furono le ragazze viola.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus Women-Fiorentina femminile: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA FEMMINILE

La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus Women e Fiorentina femminile si giocherà domenica 10 gennaio 2021 alle ore 12:30, la gara si giocherà a Chiavari.

Juventus Women-Fiorentina Femminile sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 257 del satellite).

La visione in di Juventus Women-Fiorentina Femminile sarà disponibile per i clienti Sky su Sky Go, servizio usufruibile attraverso l'applicazione utilizzabile su pc, smartphone e tablet.

L'altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma che consente di guardare i programmi Sky grazie all'abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig.

FIORENTINA FEMMINILE (4-3-3): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Middag, Vigilucci; Kim, Sabatino, Bonetti.