Juventus Women-Barcellona femminile: dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni per seguire Juventus Women-Barcellona, attesissima sfida della Women's Champions League.

Prima gara ufficiale della stagione per la Women, che affronta il nell'andata dei sedicesimi di finale di Women's . Un sorteggio da far tremare i polsi per la squadra di Rita Guarino, che sfida il club vicecampione d'Europa: le catalane, dopo la pesante sconfitta nella finale della scorsa edizione contro il , puntano dichiaratamente alla Coppa.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per la Juventus femminile subito un test-verità: dopo l'importante esperienza ai Mondiali, Sara Gama e compagne vogliono stupire anche in Europa con il club bianconero, dopo la deludente eliminazione contro il Brondby dello scorso anno.

Il Barcellona, a differenza della , ha già disputato gare ufficiali in questa stagione, cominciando con il botto: fragoroso il 9-1 infilitto al Club Deportivo Tacon (che presto prenderà il nome di ) nella prima giornata della femminile.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per seguire Juventus Women-Barcellona: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

JUVENTUS WOMEN-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

PARTITA: Juventus Women-Barcellona

DATA: 11 Settembre 2019

ORARIO: 20.30

CANALE TV: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

STREAMING: Sky Go

ORARIO JUVENTUS WOMEN-BARCELLONA

Juventus Women-Barcellona è in programma mercoledì 11 settembre 2019, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Fischietto affidato all'ucraina Kateryna Monzul.

La sfida tra Juventus Women e Barcellona sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno HD (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203).

La gara d'andata dei sedicesimi di finale di Women's Champions League tra Juventus Women e Barcellona potrà essere seguita anche in attraverso Sky Go.

Rita Guarino punterà sul collaudato 4-3-3 affidandosi al talento e al senso del goal delle sue giocatrici offensive: in campo dall'inizio il tridente Aluko-Girelli-Cernoia, vista l'indisponibilità di Barbara Bonansea, alle prese con un infortunio al piede. A centrocampo spazio per Galli, Pedersen e Sikora. In difesa l'esperienza del capitano Sara Gama a guidare la linea a protezione della porta difesa da Giuliani.

Nel Barcellona, assente Lieke Mertens, occhi puntati su Jennifer 'Jenni' Hermoso, attaccante che il club catalano ha prelevato quest'estate dall' , e sulla norvegese Caroline Graham Hansen, altro colpo di mercato, approdata a Barcellona dopo la lunga esperienza al . La Hermoso dovrebbe partire dalla panchina: in attacco spazio per la nigeriana Oshoala.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrinen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Sikora; Cernoia, Aluko, Girelli.

BARCELLONA (4-3-3): Panos, Torrejon, Maria Leon, Pereira, Leila; Aitana, Patri, Alexia; Graham, Mariona, Oshoala.