Juventus Women, Aluko saluta: con la Fiorentina l'ultima gara

Eniola Aluko saluta le Women. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il club bianconero ha annunciato la decisione della 32enne attaccante nigeriana naturalizzata britannica. Una scelta presa spontaneamente dalla diretta interessata:

"Sono arrivata a questa difficile decisione dopo la vittoria della Supercoppa. Dopo i successi in campionato e Coppa mi sono sentita fortunata ad aver vissuto un’esperienza di successo. Sono arrivata qui, a provare un’avventura sconosciuta, decisa a dare il meglio di me, e aver alzato 3 trofei è qualcosa che sento come una benedizione".