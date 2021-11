Juventus-Wolfsburg Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-WOLFSBURG WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

P artita: Juventus-Wolfsburg Women

Juventus-Wolfsburg Women Data: 9 novembre 2021

9 novembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Prosegue il percorso in Champions League per le Juventus Women che dopo Servette e Chelsea affronta il Wolfsburg nella terza gara del Gruppo A.

Guarda Juventus-Wolfsburg Women Women su DAZN. Attiva ora

Le bianconere di Joe Montemurro nell'ultimo turno hanno perso all'Allianz Stadium contro il Chelsea per 1-2, dopo l'esordio vincente contro il Servette: a nulla è servito il momentaneo pari della Bonansea. Per le Blues decisive le reti di Cuthbert e Harder.

Per le tedesche di Tommy Stroot, invece, vittoria larga contro il Servette per 5-0 e quota 4 punti raggiunta, dopo il pari pirotecnico della prima giornata contro il Chelsea, match terminato 3-3.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Juventus-Wolfsburg Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-WOLFSBURG WOMEN

Il match tra Juventus e Wolfsburg Women si giocherà allo stadio "Allianz Stadium" di Torino martedì 9 novembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

Juventus-Wolfsburg Women verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà sufficiente, una volta attivato l'abbonamento, scaricare l'app su smart tv dedicata oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La sfida dell'Allianz Stadium sarà visibile in streaming attraverso DAZN: in questo caso basterà collegarsi al sito, se si vuole accedere tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata se si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet.

Montemurro potrebbe confermare in blocco l'undici visto contro il Chelsea: Peyraud-Magnin in porta, Lundorf, Gama, Salvai e Boattin in difesa; Rosucci, Pedersen e Cernoia in mediana, con un tridente composto dalla Bonansea, dalla Girelli e dalla Hurtig.

Stroot risponde con un 4-4-2 classico con Schult tra i pali, difeso da Hendrich, Wedemeyer, Janssen e Rauch. A centrocampo Wassmuth, Oberdorf, Lattweln e Knaak, dietro alla coppia composta da Huth e Roord.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

WOLFSBURG WOMEN (4-4-2): Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Wassmuth, Oberdorf, Lattweln, Knaak; Huth, Roord. All. Tommy Stroot