Juventus, visto che figuraccia il Lione? Ne ha presi 5 dal PSG

Il buon momento del Lione finisce con una figuraccia colossale in Coppa di Francia contro il PSG: 5-1 subito in casa al Parc OL.

Era davvero un ottimo momento per il , imbattuto da febbraio tra campionato e coppe, con la ciliegina sulla torta della vittoria in contro la .

La squadra di Rudi Garcia veniva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, subendo appena un goal nell'unico pareggio contro lo dello scorso febbraio.

Tutto questo prima di affrontare il , che del resto era stata l'ultima squadra ad aver battuto il Lione. In palio c'era la finale di Coppa di e in campo non c'è stata affatto storia.

Il Lione si era pure portato in vantaggio con Terrier all'inizio del primo tempo, ma poi è stato letteralmente travolto dal PSG, complice anche l'espulsione di Marcal per doppia ammonizione.

Il risultato finale è stato di 5-1 in favore del PSG, una batosta pesantissima (perlopiù in casa) per un Lione che interrompe così bruscamente la sua striscia positiva. Buone notizie per la Juventus, chiamata a rimontare in Champions la sconfitta per 1-0 dell'andata.