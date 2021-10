La Juventus vince il derby, Allegri: “Abbiamo ritrovato il giusto spirito”

La Juventus infila la terza vittoria consecutiva in campionato e lo fa imponendosi per 1-0 nel Derby della Mole contro il Torino. A decidere è stata una rete di Locatelli che proietta i bianconeri nelle zone medio-alte di classifica.

Massimiliano Allegri, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, ha spiegato in cosa la Juve deve migliorare ancora.

Il tecnico bianconero si è soffermato su Manuel Locatelli.

“Lui si è inserito bene ed ha tanti margini di miglioramento. E’ molto migliorato perché adesso varia di più, vede di più il lungo e non solo il corto e si mette in posizione di regista. E’ bravo e ha tecnica”.

La Juve ha dato l’impressione di muoversi meglio quando ha rinunciato ad una punta di ruolo.

“Chiesa oggi nel secondo tempo ha fatto bene anche il centravanti, ma già nel primo ha giocato bene alcune palle ricevute in diagonale. E’ questa una cosa che andava fatta di più. Dovevamo andare maggiormente dentro e non l’abbiamo fatto. Il Torino è una squadra che alza tanto i ritmi e che ti viene uomo su uomo e in questi casi devi avere tanta qualità quando hai la palla altrimenti te la portano via. Kaio è entrato bene, ha toccato due soli palloni ma si vede che è sveglio. Anche Kulusevski è entrato bene. Diciamo che la squadra dopo la sosta ha ritrovato lo spirito e la capacità di capire il momento: quando c’è da difendere si difende e quando c’è da attaccare si attacca. Nella ripresa abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi, fortunatamente è stato bravo Locatelli con quel tiro, ma potevamo andare in vantaggio anche prima. Mi sarebbe dispiaciuto non vincere una partita così, è stata la nostra migliore”.