JUVENTUS-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Villarreal

Dopo il pareggio dell'andata ecco il ritorno a Torino, dove Juventus e Villarreal si giocano l'accesso ai quarti di finale della Champions League.

Lo scorso 22 febbraio, in Spagna, all'iniziale vantaggio firmato da Vlahovic in avvio di gara ha risposto nella ripresa Parejo approfittando di una clamorosa dormita della difesa bianconera.

Da quest'anno peraltro i goal in trasferta non valgono doppio, quindi la Juventus per accedere ai quarti di finale dovrà necessariamente vincere. In caso di pareggio, invece, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Qui potrete trovare tutte le informazioni su Juventus-Villarreal, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO JUVENTUS-VILLARREAL

Juventus-Villarreal si giocherà nella serata di mercoledì 16 marzo 2022 all'Allianz Stadium di Torino. La gara è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-VILLARREAL IN TV

Juventus-Villarreal sarà visibile in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, piattaforma che in questa stagione trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions League.

Sarà possibile vedere la partita dell'Allianz Stadium su tutte le smart tv compatibili con l’app di Prime Video o, in alternativa, su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Gli abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, potranno seguire la gara attraverso l’apposita app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Juventus e Villarreal su Amazon Prime Video sarà raccontata da Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

JUVENTUS-VILLARREAL IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, la sfida tra Juventus e Villarreal sarà come di consueto visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook.

Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Coloro che non potranno seguire Juventus-Villarreal in tv o in streaming, avranno l'opportunità di non perdersi neanche un secondo della partita grazie alla diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio aggiornandovi su tutte le novità relative alla gara dello Stadium e vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti del match fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VILLARREAL

Allegri spera di recuperare Chiellini e Dybala ma l'argentino al massimo andrà in panchina. In attacco dunque spazio ancora a Morata con Vlahovic, Cuadrado e Rabiot esterni di centrocampo con Arthur e Locatelli in mezzo. In difesa De Sciglio è favorito su Alex Sandro e Luca Pellegrini come terzino sinistro, a destra Danilo. Davanti a Szczesny confermata la coppia Rugani-De Ligt.

Emery dovrà sicuramente fare a meno di Alberto Moreno, out fino al termine della stagione, mentre Gerard Moreno (assente all'andata per infortunio) spera almeno nella convocazione. Chiavi del centrocampo affidate a Parejo, in attacco Lo Celso dovrebbe affiancare Danjuma. In dubbio Albiol e Foyth in difesa, problemi anche per Capoue che soffre di lombalgia ma dovrebbe stringere i denti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Mandi, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Moi Gomez; Danjuma, Lo Celso.