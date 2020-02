Juventus verso Lione: Pjanic rientra in gruppo, personalizzato sul campo per Higuain

La Juventus inizia a preparare l'andata degli ottavi di Champions League: Pjanic a Lione ci sarà, ancora in dubbio invece Higuain.

Dopo il ritorno alla vittoria in trasferta sul campo della , per la oggi arrivano buone notizie anche dall'infermeria che si sta velocemente svuotando in vista della decisiva gara di .

Alla seduta di allenamento domenica mattina ha infatti partecipato regolarmente pure Miralem Pjanic, costretto al cambio sette giorni fa contro il causa affaticamento muscolare e neppure convocato per Ferrara.

Bianconeri subito al lavoro al JTC per preparare #OLJuve 🌟 — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2020

Gonzalo Higuain invece ha lavorato ancora a parte, seppure sul campo. La sua presenza nell'andata degli ottavi di in programma mercoledì sera, quindi, resta in dubbio anche se il Pipita dovrebbe comunque essere convocato al contrario di Douglas Costa.

Da valutare infine la situazione di Sami Khedira, rientrato in gruppo ormai da qualche settimana ma ancora lontano dal top e per questo non convocato per la gara di campionato contro la SPAL. Sicuramente out Demiral la cui stagione è già finita.