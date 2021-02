Juventus a Verona in emergenza: 11 giocatori di Prima squadra più i portieri

Juventus a Verona in totale emergenza: sono solo 11 i giocatori di movimento a disposizione di Pirlo, convocati nove elementi dell'Under 23.

Emergenza. Totale. Non c'è un'altra parola per descrivere la situazione della Juventus, impegnata stasera nella delicata trasferta di Verona senza ben 7 giocatori.

Oltre agli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala, al 'Bentegodi' non ci saranno pure Morata e Danilo. Il primo è ancora alle prese col fastidioso virus contro cui combatte ormai da settimane, mentre il secondo è squalificato.

Pirlo quindi a Verona avrà a disposizione solo undici giocatori di movimento della Prima squadra tra cui scegliere: Demiral, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Rabiot, McKennie, Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Oltre ovviamente ai tre portieri Szczesny, Buffon e Pinsoglio.

Il tecnico però ha convocato ben nove giocatori dell'Under 23: Frabotta, Di Pardo, Dragusin, Capellini, Fagioli, Peeters, Aké, Rafia e Marques. Emergenza totale, appunto.

Le tante assenze, ovviamente, non possono e non devono essere un alibi per una squadra come la Juventus ma allo stesso tempo è innegabile che dall'inizio della stagione, tra infortuni e Covid-19, Pirlo non ha mai avuto a disposizione l'intera rosa.

Non un dettaglio, specie considerando il calendario compresso dei bianconeri, che giocheranno altre cinque partite in poco più di due settimane.