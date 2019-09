Juventus-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus ospita il Verona nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, smaltite le fatiche di , si rituffa nel campionato di , dove per la 4ª giornata affronta in casa il di Ivan Juric. I bianconeri hanno raccolto 7 punti nelle prime 3 giornate, con 2 vittorie su e e un pareggio in trasferta con la , e inseguono l' capolista.

Gli scaligeri sono a quota 4 punti, frutto di un pareggio con il , una vittoria sul e una sconfitta di misura con il . Nei 28 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A in casa dei piemontesi, la Vecchia Signora non ha mai perso: sono infatti 24 le vittorie e 4 i pareggi. I campioni d' sono inoltre imbattuti in casa da 22 gare consecutive e solo in un'altra occasione fecero meglio, toccando i 41 match consecutivi senza k.o. nel settembre 2017.

Finora sono 4 i giocatori della squadra di Sarri andati a segno in campionato: oltre al fuoriclasse Cristiano Ronaldo, Danilo, Higuain e Chiellini, costretto a un lungo stop per l'infortunio e il consenguente intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio destro. Fra i gialloblù, invece, le uniche marcature portano la firma di Miguel Veloso e Pessina e sarà assente Stepinski, squalificato. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Verona

Juventus-Verona Data: 21 settembre 2019

21 settembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-VERONA

L'anticipo Juventus-Verona si disputerà il pomeriggio di sabato 21 settembre 2019 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di , con fischio d'inizio in programma per le ore 18.00. Il confronto, che sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di 1, sarà il 57° fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Juventus-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti e ai due allenatori nel corso di 'Sky Calcio Live', condotto da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky, se lo vorranno, avranno la possibilità di seguire Juventus-Verona in diretta su Sky Go con i propri dispositivi mobili iOS e Android e con il proprio personal computer. Nel primo caso basterà scaricare la app su tablet e smartphone, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale.

C'è infine la possibilità di vedere la partita anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Sarri dovrà fare a meno per infortunio di Douglas Costa, oltre che di Chiellini e De Sciglio. Pjanic invece è a disposizione ma potrebbe riposare: pronto Bentancur. In porta probabile il debutto di Buffon mentre la difesa dovrebbe essere confermata in blocco con Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Ramsey si candida per fare rifiatare Khedira. In attacco chance dal 1' per Dybala al posto di Higuain, insieme a lui Cristiano Ronaldo e Cuadrado con il colombiano ancora favorito su Bernardeschi.

Assente per squalifica Stepinski dopo l'espulsione contro il Milan, Juric darà fiducia a Di Carmine, con Zaccagni e Verre che dovrebbero agire sulla trequarti alle sue spalle. Pazzini partirà dalla panchina. A metà campo Miguel Veloso sarà il regista, con Amrabat a recuperar palloni al suo fianco e Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali. Fra i pali ci sarà Silvestri, mentre in difesa Dawidowicz insidia Gunter e potrebbe rilevarlo giocando accanto a Rrahmani e Kumbulla.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.