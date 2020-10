Juventus-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita il Verona nel posticipo della quinta giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

JUVENTUS-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 25 ottobre 2020

25 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

La Juventus, reduce dal buon debutto nel girone di a Kiev, deve tornare alla vittoria anche in campionato dopo il pareggio di . Allo Stadium domenica sera arriva il Verona.

I bianconeri hanno vinto solo una delle tre partite giocate in , ovvero la prima contro la . Poi sono arrivati due pareggi e la vittoria a tavolino contro il .

Il Verona invece ha ben 7 punti in classifica, frutto del successo casalingo contro l' e del pareggio contro il . Oltre che della vittoria a tavolino ottenuta contro la alla prima giornata.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-VERONA

Juventus-Verona si giocherà domenica 25 ottobre 2020 all'Allianz Stadium di . Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

Juventus-Verona sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Il match tra Juventus e Verona sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire le fasi salienti di Juventus-Verona anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Pirlo deve ancora fare a meno di Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus. In attacco quindi si va verso la conferma di Morata con Ramsey e Kulusevski a sostegno, anche se Dybala scalpita. In difesa out Chiellini e de Ligt, toccherà a Demiral insieme a Danilo e Bonucci. Squalificato Chiesa, sulle fasce agiranno Cuadrado e Frabotta mentre a centrocampo Arthur è favorito su Rabiot per fare coppia con Bentancur.

Juric potrebbe recuperare Zaccagni che giocherebbe dietro Di Carmine insieme a Tameze. A centrocampo si va verso la conferma di Ilic, visto che il recupero di MIguel Veloso è in dubbio. Faraoni e Lazovic giostreranno sugli esterni. In difesa giocheranno Ceccherini, Lovato ed Empereur.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.