Juventus-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Verona

Juventus-Verona Data: 6 febbraio 2022

6 febbraio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus di Massimiliano Allegri lancia la rincorsa alla zona Champions e riparte, dopo il calciomercato invernale, ospitando a Torino il Verona dell'ex Igor Tudor nel posticipo della domenica sera della 24ª giornata di Serie A.

I piemontesi sono attualmente quinti in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre i veneti si trovano in 9ª posizione a quota 33, con un cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 8 k.o.

Nei 30 precedenti in Serie A disputati in casa della Vecchia Signora, il Verona non ha mai vinto: il bilancio è infatti di 25 successi dei bianconeri e 5 pareggi. Nella gara di andata, tuttavia, i gialloblù si imposero per 2-1 al Bentegodi.

La Juventus è reduce da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate in campionato, il Verona invece ha riportato 3 vittorie e una sconfitta nei precedenti 4 impegni. Fra i bianconeri c'è grande attesa per il debutto assoluto in gare ufficiali con la maglia bianconera di Dusan Vlahovic, capocannoniere del torneo assieme a Ciro Immobile con 17 goal realizzati con la Fiorentina, e grande acquisto juventino nel calciomercato invernale, mentre dall'altra parte mancherà il Cholito Simeone, squalificato e bomber degli scaligeri con 12 centri stagionali.

Al suo posto giocherà quasi sicuramente Nikola Kalinic, il croato che ha segnato più reti in Serie A contro la Juventus, ovvero 4. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-VERONA

Juventus-Verona si disputerà la sera di domenica 6 febbraio 2022 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 62ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-VERONA IN TV

Il posticipo serale Juventus-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre attraverso la app, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Verona su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

JUVENTUS-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti potranno seguire Juventus-Verona in diretta streaming attraverso DAZN anche sul proprio personal computer o notebook e sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad.

Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL avrete la possibilità di seguire il posticipo domenicale Juventus-Verona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

Allegri potrebbe optare tatticamente per un 4-3-3. In questa ipotesi, il nuovo acquisto Vlahovic agirebbe al centro del tridente offensivo completato dai due esterni alti Cuadrado e Morata. A centrocampo Arthur e Rabiot sarebbero le due mezzali ai lati di Zakaria. In difesa coppia centrale composta da De Ligt e Chiellini, con Danilo a Destra e a sinistra Luca Pellegrini. Fra i pali ci sarà Szczesny, mentre fra gli assenti spiccano lo squalificato Locatelli e gli infortunati Alex Sandro, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa. L'alternativa tattica è il 4-2-3-1, con Vlahovic prima punta sopportata sulla trequarti da Cuadrado, Dybala e McKennie e Arthur e Zakaria coppia di mediani.

L'articolo prosegue qui sotto

Tudor punterà invece sul classico 3-4-2-1 degli scaligeri. Davanti al portiere Montipò, la linea a tre difensiva vedrà Casale e Ceccherini ai lati di Gunter. A centrocampo coppia di interni formata da Tameze e Miguel Veloso, con Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Davanti Barak e Caprari sulla trequarti a sostegno dell'unica punta Kalinic. L'assenza pesante nelle fila gialloblù è quella dello squalificato Simeone, mentre Dawidowicz, Hongla e Frabotta non saranno della partita per problemi fisici.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, L.Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.