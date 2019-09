Juventus-Verona 2-1: Ronaldo-Ramsey, vittoria in rimonta per Madama

La Juventus vince con un po' di fatica contro il Verona. Goal iniziale di Veloso, ma i bianconeri rispondono con la qualità di Ramsey e Ronaldo.

Un sabato non banale, affatto. C’è l’esordio casalingo di Maurizio Sarri sulla panchina della . C’è il ritorno tra i pali di Gigi Buffon che, dal al Verona, testimonia come il calcio possa rivelarsi sorprendente. C’è il debutto tra le mura amiche di Aaron Ramsey, che risponde subito presente trovando la gioia personale. E c’è uno Stadium diverso, con una curva sud nuova di zecca dopo gli arresti avvenuti in settimana.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La prima occasione della partita capita sul sinistro di Cuadrado che, da posizione favorevole, non inquadra la porta. Ronaldo, con un’azione delle sue, spaventa il portiere gialloblù. Dopodiché, l’imponderabile: Demiral atterra in area Di Carmine, che dal dischetto colpisce il palo. Sulla ribattuta centra il legno anche Lazovic, ma a chiudere l’azione – con una conclusione imparabile – ci pensa Miguel Veloso. Insomma, settore ospiti in delirio.

Per i bianconeri è sempre CR7 l’elemento più pericoloso. Pochi istanti dopo, però, si ristabilisce la parità con una conclusione di Ramsey – all’esordio allo Stadium – deviata da Gunter.

In avvio di ripresa, Cuadrado si procura un rigore che Ronaldo non sbaglia. La Signora cambia marcia e, indubbiamente, ne giova lo spettacolo: tocchi di prima e, complessivamente, buone trame offensive. Detto ciò, Madama continua a soffrire le palle inattive e, giustappunto, Bonucci si ritrova a salvare miracolosamente su Di Carmine. Negli attimi finali, Buffon nega la via della rete a Lazovic e Miguel Veloso scheggia il montante. Espulso, per doppia ammonizione, Kumbulla.

IL TABELLINO

JUVENTUS-VERONA 2-1

MARCATORI: 20’ Veloso, 31’ Ramsey, 49’ rig. Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 7; Danilo 6, Demiral 5.5, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; Ramsey 7 (61’ Khedira 6), Bentancur 5 (50’ Pjanic 6), Matuidi 6.5, Cuadrado 7, Dybala 6.5 (72’ Higuain 6), Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri

VERONA (3-4-1-2) Silvestri 6; Rhahmani 5.5, Kumbulla 5, Gunter 4.5; Faraoni 5.5, Amrabat 6 (84’ Pazzini s.v.), Veloso 7.5, Lazovic 5.5; Verre 5.5 (59’ Pessina 5.5), Zaccagni 5.5 (73’ Tutino 5.5); Di Carmine 5.5. Allenatore: Juric

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Kumbulla, Rrhamani, Faraoni (V)

Espulsi: Kumbulla