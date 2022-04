Juventus-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Juventus riceve il Venezia in vista del 35° turno di Serie A.

I bianconeri, grazie al blitz in terra emiliana contro il Sassuolo, hanno di fatto blindato il quarto posto che vale la Champions League. La squadra di Allegri, infatti, può ora gestire un tesoretto di otto punti sulla Roma, dieci su Lazio e Fiorentina e undici sull'Atalanta. Alla Juve basteranno quattro punti nelle ultimo quattro giornate per centrare un traguardo che soltanto qualche mese fa sembrava ormai compromesso.

All'Allianz Stadium sbarca un Venezia letteralmente all'ultima spiaggia e che in settimana ha annunciato l'esonero del tecnico Paolo Zanetti, momentaneamente rimpiazzato da Soncin, dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta. Il ruolino di marcia degli arancioneroverdi è di otto sconfitte consecutive e per evitare il pronto ritorno in Serie B dopo un solo anno in massima serie servirà una vera e propria impresa.

La gara d'andata, giocata al 'Penzo', si è chiusa sul risultato di 1-1: vantaggio zebrato con Morata e definitivo pareggio griffato Aramu.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-VENEZIA

Juventus-Venezia è in programma per domenica 1 maggio 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 12.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-VENEZIA IN TV

Il Lunch Match del 35° turno di Serie A verrà trasmesso su DAZN. Si potrà scaricare l'app su moderna smart tv oppure ricorrere ad una console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX.

La sfida dello Stadium verrà trasmessa anche da Sky e precisamente sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)e Sky Sport (251 del satellite).

JUVENTUS-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN e Sky Go consentiranno ai rispettivi abbonati di seguire Juve-Venezia anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare le relative app su smartphone o tablet o collegarsi ai rispettivi portali tramite pc o notebook.

A disposizione c'è anche l'opzione rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: è necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di procedere con la visione dell'evento.

Il racconto di Juventus-Venezia sarà disponibile anche su GOAL attraverso l'ormai tradizionale cronaca testuale che potrete seguire collegandovi al sito ufficiale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Juventus-Venezia verrà raccontata da Dario Mastroianni e Massimo Donati su DAZN, mentre per quanto riguarda Sky sarà la coppia Riccardo Gentile-Giancarlo Marocchi a effettuare la telecronaca.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VENEZIA

Vlahovic ritrova una maglia da titolare dopo la panchina con il Sassuolo. A sostegno del serbo largo al tridente Bernardeschi-Dybala-Morata. In mediana giocano Zakaria e Rabiot. In difesa Danilo e Pellegrini (avanti su Alex Sandro) occuperanno i binari laterali, mentre la coppia centrale davanti a Szczesny sarà composta da Bonucci e de Ligt.

Lagunari con il 4-3-3 all'esordio di Soncin in panchina: Henry riferimento avanzato nel tridente con Aramu e Okereke ai lati. A centrocampo Ampadu in cabina di regia, Busio e Cuisance agiranno da mezzali. In porta ancora Maenpaa, mentre in difesa, da destra a sinistra, linea a quattro formata da Mateju, Caldara, Ceccaroni e Haps.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin.