Juventus-Venezia: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Slancio europeo e voglia di salvezza: la Juventus, settima, ospita un Venezia rinvigorito

La Juventus ospita il Venezia all'Allianz Stadium di Torino in Serie A. La squadra di Luciano Spalletti vuole proseguire il buon momento, che l'ha vista vincere tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Getty Images

La Juventus arriva a questa sfida con slancio dopo le vittorie consecutive contro l'AZ Alkmaar in Europa e il Napoli in campionato, anche se il 2-2 sul campo della Fiorentina nell'ultima partita ha ricordato che la continuità è ancora da trovare.

Spalletti deve fare i conti con un serio problema di formazione sulla fascia destra. Pierre Kalulu è indisponibile per un infortunio ai muscoli posteriori della coscia riportato dopo la partita con la Fiorentina, mentre Zeki Celik ha accusato un problema al bicipite femorale durante gli impegni con la nazionale turca ed è in forte dubbio. Con entrambe le opzioni naturali indisponibili, Spalletti potrebbe essere costretto a schierare Weston McKennie come esterno a tutta fascia o a tornare alla difesa a tre.

Getty Images

Il Venezia arriva all'Allianz Stadium in una situazione difficile. La squadra di Davide Nicola è 19ª in classifica e ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A, subendo sei goal. L'unica nota positiva recente è stata la vittoria per 1-0 sul Napoli a ottobre.

Anche gli ospiti devono fare i conti con gli infortuni: Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante e Pasquale Mazzocchi sono tutti indisponibili. Per Nicola diventa così ancora più difficile fermare una preoccupante serie negativa.

Con la Juventus settima in classifica e a caccia di un posto in Champions League, conquistare i tre punti in casa contro una squadra in difficoltà è quasi indispensabile.

Notizie dalle squadre e rose

Stato di forma

Precedenti

Classifica