Juventus Under 23, via Zironelli: Pirlo nuovo allenatore?

Dopo il divorzio con Zironelli, la Juventus cerca un nuovo allenatore per l'Under 23: il più gettonato sembra essere Andrea Pirlo.

Mauro Zironelli non è più l'allenatore della Under 23. La notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore, nonostante inizialmente si pensava potesse esserci ancora lui in panchina il prossimo anno.

Invece il deludente 12° posto in classifica nel Girone A di Serie C ha spinto la società verso il divorzio e alla ricerca di un nuovo allenatore, che secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe essere Andrea Pirlo.

Difficile capire se si tratti di una suggestione o di un'idea concreta, fatto sta che Pirlo potrebbe decidere di iniziare la sua carriera da allenatore proprio alla Juventus, la squadra con cui ha chiuso quella da calciatore in prima del trasferimento a New York.

Attualmente Pirlo occupa il ruolo di opnionista nella squadra Sky, ma in caso di chiamata della Juventus sarebbe pronto a tornare sul campo da allenatore.