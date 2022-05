JUVENTUS UNDER 23-RENATE CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Under 23-Renate

Juventus Under 23-Renate Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: Da comunicare

Da comunicare Canale tv: Eleven sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Con il successo in casa della Pro Vercelli, la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli ha ottenuto il pass per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il sorteggio di Firenze ha stabilito che i bianconeri affronteranno il Renate nel doppio confronto tra andata e ritorno.

Dopo l'ottavo posto nel Girone A al termine della regular season, la Juve Under 23 ha pareggiato 0-0 contro il Piacenza in casa, al 'Moccagatta' di Alessandria, ottenendo il pass per il turno successivo. Poi la vittoria in casa della Pro Vercelli ha consentito ai bianconeri di proseguire il percorso.

Per il Renate di Cevoli si tratta della prima sfida nei playoff grazei al quarto posto, alle spalle di Sudtirol, Padova e Feralpisalò. La squadra brianzola non è riuscita a tenere testa agli uomini di Vecchi nel testa a testa per il terzo posto e si è arresa nell'ultima parte della stagione regolare: decisive le sconfitte consecutive contro proprio Juventus Under 23 e Pergolettese.

Gli ospiti avranno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa in virtù del miglior piazzamento in classifica. Inoltre non sono previsti supplementari e rigori, in caso di parità, sarà il Renate a passare il turno.

Juventus Under 23 e Renate si sono già affrontate due volte in questa stagione. Bilancio in parità con un successo per parte: all'andata furono gli uomini di Cevoli a imporsi col risultato di 2-0, mentre lo scorso 10 aprile, nel match di ritorno, i bianconeri hanno conquistato il bottino pieno con il successo di misura per 2-1.

Il regolamento dei playoff del primo turno nazionale prevede un doppio confronto con gare di andata e ritorno tra domenica 8 maggio e giovedì 12 maggio. Il primo round è in programma proprio allo stadio "Moccagatta" di Alessandria, mentre il ritorno si giocherà allo stadio 'Città di Meda', a Meda, nella provincia di Monza e Brianza.

In questa pagina troverete tutto su Juventus Under 23-Renate: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS UNDER 23-RENATE

La gara d'andata tra Juventus Under 23 e Renate, valida per il primo turno dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 8 maggio 2022 allo stadio "Moccagatta" di Alessandria. L'orario del fischio d'inizio non è stato ancora comunicato.

DOVE VEDERE JUVENTUS UNDER 23-RENATE IN TV

La sfida tra Juventus Under 23 e Renate sarà trasmessa in TV sulla piattaforma Eleven Sports. Attivato l'abbonamento, la gara sarà visibile tramite una moderna Smart TV compatibile con l'app dedicata. Sarà poi necessario accedere con i propri dati e selezionare l'evento.

JUVENTUS UNDER 23-RENATE IN DIRETTA STREAMING

Juventus Under 23-Renate verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, da PC o notebook, smartphone o tablet. Basterà scaricare l'app dedicata o accedere al sito tramite i propri dati.

Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UNDER 23-RENATE

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-1-2): Israel; de Winter, Riccio, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Zuelli; Soulè; Brighenti, Cudrig. All. Zauli.

RENATE (4-2-3-1): Pizzignacco; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin, G. Esposito, Celeghin; Cicconi, Piscopo; Maistrello. All. Cevoli.