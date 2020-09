Juventus Under 23-Pro Sesto dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus Under 23 riparte nel nuovo campionato dalla sfida alla Pro Sesto: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo il grande cammino ai playoff dello scorso anno e la vittoria in Coppa Serie C, la Juventus Under 23 riparte nella nuova stagione del Girone A di Serie C dalla sfida interna con la Pro Sesto.

Al Moccagatta di Alessandria arriva una squadra neopromossa, che ha vinto il proprio girone di Serie D e ha riconquistato un posto nella categoria superiore.

Tanti cambiamenti estivi per la rosa bianconera. Questa in teoria sarebbe dovuta essere la prima panchina di Andrea Pirlo in carriera. Poi le cose sono andate diversamente: a guidare i giovani bianconeri, con tanti ragazzi usciti dalla trafila, ci sarà Lamberto Zauli, anche lui 'promosso' dalla Primavera.

ORARIO JUVENTUS UNDER 23-PRO SESTO

Juventus Under 23-Pro Sesto si giocherà lunedì 28 settembre 2020 alle ore 20.45. Sede del match sarà lo stadio Moccagatta di Alessandria, dove la seconda squadra bianconera gioca le proprie partite interne.

Il posticipo di Serie C sarà visibile in tv su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky.

Juventus Under 23-Pro Sesto sarà trasmessa in dal sito ufficiale diIn più, la partita sarà trasmessa anche su Eleven Sports, che trasmette tutta la Serie C. Basterà scaricare l'app su vari dipositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, e poi selezionare il singolo evento o uno dei pacchetti proposti in pay per view.

PRO SESTO (3-5-2): Livieri; Pecorini, Ntube, Caverzasi, Franco; Gianelli, Palesi, Gualdi; De Respinis, Mutton, Maffei.