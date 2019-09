Juventus Under 23, Pecchia squalificato tre giornate: offese all'arbitro e bestemmie

Fabio Pecchia, allenatore della Juventus Under 23 in Serie C, è stato squalificato per tre turni dopo la vittoria contro l'Arezzo.

Prima vittoria con retrogusto amaro per la Under 23 che, nelle prossime tre partite, non potrà contare sulla presenza di Fabio Pecchia in panchina.

Il tecnico infatti è stato squalificato dal Giudice Sportivo "per comportamento offensivo verso l'arbitro" e "per aver proferito espressioni blasfeme".

Una vera e propria stangata insomma per Fabio Pecchia, alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus Under 23 dopo la breve avventura in e due stagioni al .

La Juventus Under 23, come detto, peraltro non ha iniziato benissimo il campionato di Serie C dato che ha raccolto appena quattro punti nelle prime quattro partite del Girone A ed è già a -8 dal Monza capolista.

Contro l'Arezzo però è finalmente arrivata la prima vittoria, in rimonta, grazie al goal di Dany Mota e al rigore realizzato da Clemenza.