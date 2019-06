Juventus Under 23, Pecchia in pole per la panchina: contatti positivi

Fabio Pecchia potrebbe essere nominato a breve nuovo allenatore della Juventus Under 23: contatti positivi in giornata.

Risolto il rebus per la panchina della prima squadra, la lavora anche sul fronte Under 23. Nelle ultime ore un nome su tutti è salito in cima alle preferenze della Vecchia Signora: Fabio Pecchia è attualmente in pole per la panchina della formazione che milita in Serie C.

Dopo l'esperienza al e la recente breve avventura in alla guida dell'Avispa Fukuoka, Pecchia è pronto a tornare in per ripartire dalla Juventus Under 23: i contatti di oggi hanno avuto esito positivo e l'annuncio potrebbe dunque arrivare a breve.

L'ex centrocampista è caldamente sponsorizzato da Filippo Fusco, responsabile della formazione Under 23 tra i dirigenti bianconeri, con cui ha già collaborato a Verona. Dopo l'arrivo di Sarri un altro tassello potrebbe essere piazzato a breve nello scacchiere della Signora.