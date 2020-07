Juventus Under 23-Padova dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficiali della partita

La Juventus Under 23 sfida il Padova nei playoff di Serie C: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS UNDER 23-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Under 23-

• Data: 9 luglio 2020

• Orario: 20:30

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

Inizia la fase nazionale dei playoff di Serie C. E, tra le altre, entra in scena anche la Juventus Under 23, fresca vincitrice della Coppa Serie C in finale contro la Ternana. L'avversaria dei bianconeri sarà il Padova, che ha chiuso il girone B al quinto posto.

I giovani bianconeri hanno il difficile compito di provare a qualificarsi ai quarti di finale, con il vantaggio del fattore campo e dell'essere testa di serie: basterà soltanto un pareggio per accedere al turno successivo. Il Padova è invece obbligato a vincere.

Il club veneto ha già affrontato due turni: nel primo ha pareggiato in casa contro la Sambenedettese, poi al secondo ha battuto 1-0 la Feralpisalò grazie a un goal di Ronaldo. Proprio il brasiliano è il curioso protagonista di questa sfida, anche se non sfiderà l'altro Ronaldo, Cristiano.

In questa pagine trovate tutte le informazioni su Juventus Under 23-Padova: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e in diretta streaming .

ORARIO JUVENTUS UNDER 23-PADOVA

Juventus Under 23-Padova si giocherà allo stadio Moccagatta di Alessandria, dove la seconda squadra bianconera gioca le partite interne. Calcio d'inizio programmato alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio 2020.

Non ci sarà alcun tipo di copertura per Juventus Under 23-Padova. I diritti esclusivi di trasmissione del match saranno di Eleven Sports, sulla quale è disponibile tutto il campionato di Serie C. La Rai trasmetterà invece Monopoli-Ternana.

Come spiegato, quindi, Juventus Under 23-Padova sarà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports in diretta : sarà necessario collegarsi al sito www.elevensports.it oppure scaricare l'app ufficiale tramite PC, smartphone o tablet, seguendo poi le indicazioni per acquistare un pacchetto oppure la partita singola.

La Juventus Under 23 potrebbe ripartire dallo stesso undici che ha brillato contro la Ternana e vinto la . Rafia insieme a Del Sole e Brunori alle spalle del bomber Marchi, con Touré e il giovanissimo Fagioli a centrocampo. Linea davanti a Nocchi con Coccolo e Alcibiade in mezzo, Di Pardo e Frabotta ai lati.

Padova con tanti ex tra le proprie fila, su tutti Emil Hallfredsson, uomo d'ordine a centrocampo insieme a Ronaldo e Buglio. Tridente con Nicastro e Culina a supporto di Soleri. Difesa a quattro davanti a Minelli con Pelagatti e Frascatore larghi, Kresic e Andelkovc in mezzo.

JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Touré, Fagioli; Del Sole, Rafia, Brunori; Marchi.

PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Frascatore; Buglio, Ronaldo, Hallfredsson; Nicastro, Soleri, Culina.