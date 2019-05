Juventus, un collaboratore di Allegri: "Grazie al presidente Agnelli". Segnali di addio?

Maurizio Trombetta, collaboratore tecnico di Allegri alla Juventus, ringrazia il presidente Agnelli: "Rispetto, stile, classe e sensibilità".

Il futuro di Allegri alla è ancora in bilico, ma il messaggio postato da un suo collaboratore su Instagram nelle ultime ore ha fatto pensare a molti che il divorzio sia sempre più probabile.

Maurizio Trombetta, ex vice di Galeone e ora collaboratore tecnico di Allegri alla Juventus, ha pubblicato la foto del libro scritto dal tecnico con un messaggio enigmatico.

"Grazie Grazie Max ! Persone speciali! Fra queste anche il nostro presidente Andrea Agnelli che ha sempre rispetto, stile, classe e sensibilitá come il “mio” mister che é un top e ha sempre un pensiero per lo staff! Orgoglioso di far parte del tuo staff Max!".

Come si evince dai commenti sotto il post in molti hanno visto nelle parole di Trombetta quasi un saluto dopo gli anni vincenti trascorsi a .

In realtà ad oggi non ci sono certezze sul futuro dato che Allegri deve ancora incontrare Agnelli per programmare la prossima stagione.

Se i piani coincideranno Allegri potrebbe restare alla Juventus con tanto di rinnovo, in caso contrario le strade si separeranno. La stima tra le parti però resta immutata.