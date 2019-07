Juventus, ufficiale l'arrivo di Manna come responsabile dell'Under 19

Giovanni Manna è diventato il nuovo responsabile dell'Under 19 della Juventus. Nel suo curriculum esperienza in Svizzera con Lugano e Chiasso.

Non solo la prima squadra (Sarri al posto di Allegri) e la Under 23 (Pecchia al posto di Zironelli). Anche l'Under 19 bianconera ha da oggi un nuovo responsabile, ossia Giovanni Manna.

La Vecchia Signora ha emesso in tal senso un comunicato nella giornata di oggi. Manna in passato ha svolto la propria attività di club manager in con il Chiasso e con il Lugano.

"La Under 19 bianconera ha un nuovo Responsabile: si chiama Giovanni Manna, nato nel 1988. Laureatosi nel 2012, ha ottenuto nel 2017 il Diploma FIGC di Direttore Sportivo, e ha al suo attivo esperiente nel mondo del calcio a partire dal 2009, prima come Talent Manager nel calcio dilettantistico, e poi come Club Manger del Forlì (2013/14) e infine, in Svizzera. Manna è infatti stato Team Manager e Talent Manager del Chiasso (2014/15) e in seguito è stato Direttore Sportivo del Lugano".

Con il Lugano ha avuto anche la possibilità di disputare l'.